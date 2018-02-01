Обнародован сценарий ядерной катастрофы после применения США своей супербомбы

США модернизировали самую мощную американскую неядерную бомбу GBU-57 и готовы ее применить. Эксперты не исключили, что GBU-57 упадет на территорию Северной Кореи. Последствия этого шага будут трагическими.

На этой неделе стало известно, что Соединенные Штаты завершили модернизацию своей самой мощной неядерной бомбы GBU-57. Как рассказал агентству Bloomberg источник в военных кругах, GBU-57 «стала более точной и эффективной». Эти слова конкретизированы не были - какие именно элементы боеприпаса подверглись изменению, в Пентагоне не сообщили.

Разработанная в 2007 году GBU-57 является совместным детищем компаний Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Значительная часть информации о бомбе относится к категории секретной. Из сведений, находящихся в открытом доступе, следует, что боеприпас предназначен для уничтожения подземных укреплений противника. Кроме того, известно, что GBU-57 по своим параметрам превосходит «мать всех бомб» GBU-43, которая в апреле прошлого года уничтожила на территории Афганистана почти сотню боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.









GBU-57, в отличие от GBU-43, пока американцами не применялась, однако эксперты считают, что это дело времени. По мнению специалистов, США могут сбросить свой суперснаряд на Северную Корею.









В пользу этого предположения говорит то, что в январе Пентагон разместил бомбардировщики B-2, которые способны нести GBU-57, на острове Гуам, находящемся всего в трех тысячах километрах от КНДР.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью телеканалу RT отметил, что использование американской супербомбы против Северной Кореи будет иметь непредсказуемые и трагичные последствия. По словам эксперта, для того чтобы применение GBU-57 имело эффект, американцам нужно точно знать, где находятся подземные сооружения северокорейской армии.

Коновалов усомнился в том, что Вашингтон располагает такими сведениями. Аналитик предрек, что американцы наткнутся на более сильный ответ со стороны Пхеньяна, чем они рассчитывали. В результате на Корейском полуострове может произойти ядерная катастрофа.









Ранее США неоднократно угрожали применить против КНДР военную силу, если она не откажется от ядерных испытаний. В декабре 2017 года в СМИ появился прогноз, в котором говорилось, что американская армия ударит по Северной Корее во время Зимней Олимпиады.

Сегодня такой вариант развития событий является крайне маловероятным. За последние недели ситуация на Корейском полуострове стала менее напряженной. В ознаменование наступившей разрядки спортсмены Южной и Северной Корей пройдут на открытии Игр под одним флагом.