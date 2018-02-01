Минобороны призвало Пентагон прекратить полёты у границ России

Минобороны России призвало Пентагон, отправляя своих пилотов для ведения разведки в районе Крыма учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры. Пентагон опубликовал 5 новых видео Су-27, перехватившего самолет-разведчик США

30 января российские военные сообщили, что истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем американский самолет-разведчик EP-3E Aries II. Американские военные сообщили о манёвре истребителя Су-27 ВКС России, в результате которого экипаж самолёта-разведчика ощутил турбулентность.

По данным Минобороны РФ, манёвры истребителя Су-27 при перехвате американского самолёта-разведчика у границ России в районе Крыма были "стандартными" и "абсолютно законными".

В военном ведомстве России отметили, что для "российской истребительной авиации "перехват" воздушных целей", которые приближаются к российской границе с выключенными транспондерами, "длится считанные минуты и уточнили: "действия российского Су-27, пресекавшего более 2 часов 20 минут попытки американского ЕР-3Е приблизиться к границе воздушного пространства России в районе Крыма, правильно называются сопровождением".

В Минобороны рекомендовали США выдавать правительные карты пилотам, а еще лучше воздержаться от подобных полётов вблизи российской границы. Минобороны подчеркнуло, что Крым — неотъемлемая часть России.