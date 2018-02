Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал запуск Центром государственного языка Латвии мобильного приложения "Друг языка". Комментарий в Facebook Ушаков начал с фразы "IT здорового человека vs IT курильщика".

Как с сарказмом отметил градоначальник столицы Латвии, "создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей Закона о Госязыке", - сообщает Газета.Ru.

"В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждают введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей Закона о Госязыке", — написал Нил Ушаков.

Ранее мэр Риги назвал ошибкой решение правительства Латвии перевести школы на обучение только на латышском языке.