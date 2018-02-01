Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск за четыре дня распродал все огнеметы еще одной своей компании — The Boring Company. 28 января Маск объявил о начале продаж огнеметов. Всего на продажу было выставлено 20 тысяч экземпляров.

И спустя четыре дня Илон Маск написал в Тwitter: "Огнеметы распроданы". Получается, продукцию удалось реализовать всего за четыре дня, сообщает Газета.Ru. Как отметил Маск, в комплекте с огнеметом покупателям доставили огнетушитель.

Несколько дней назад основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, стоимость которых составит 500 долларов за штуку.