Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

«Назойливая Россия» входит в число главных угроз глобальной безопасности. Такое мнение высказал Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг обвинил Москву в том, что она «нарушает международные границы», пишет сайт «Русская весна». Действия России, а также внешняя политика КНДР привели к тому, что мир столкнулся с самой сложной ситуацией с безопасностью за последнее время, заявил генсек НАТО.

Ранее в четверг сообщалось, что Пентагон раскрыл план возможной войны с РФ. На эту тему высказался американский генерал Пол Сельва. Он рассказал, что в случае начала боевых действий против России будет использована, в первую очередь, авиация.