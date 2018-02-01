Пентагон раскрыл план войны с Россией

В американском министерстве обороны рассказали, каким будет возможный вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией. С соответствующим заявлением выступил генерал Пол Сельва.

Представитель Пентагона отметил, что в войне с РФ, если она начнется, Вашингтон планирует использовать, в первую очередь, авиацию, а также сухопутные силы. Сельва добавил, что Россия в настоящее время рассматривается руководством США как глобальная угроза, пишет издание Defense News.

Ранее в СМИ был обнародован вероятный сценарий ядерного конфликта между Российской Федерацией и странами, входящими в Североатлантический альянс.