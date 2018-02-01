Пентагон опубликовал 5 новых видео Су-27, перехватившего самолет-разведчик США

Пентагон опубликовал пять новых видеозаписей перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 истребителем ВКС России Су-27. Маневры истребителя Су-27 вокруг американского военного самолета EP-3 в Черном море неподалеку от российский границы были запечатлены 29 января.

Пресс-служба 6-го флота Военно-морских сил США разместила видео на YouTube и прокомментировала маневры. "На видеороликах показаны маневры российского Су-27 вокруг EP-3 ВВС США в непосредственной близости и в различных положениях", — говорится в сообщении ВМС США.

На видео запечатлен м момент, когда Су-27 пересек траекторию полета EP-3, и в результате самолет-разведчик США попал в завихрение от реактивной струи истребителя.

Как утверждает Пентагон, Су-27 совершил резкий поворот справа налево с правой стороны EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". Уточняется, что истребитель приблизился к самолету ВВС США на расстояние около 1,5 метра. После Су-27 вышел на траекторию полета самолета-разведчика и выполнил резкий уход вниз. В результате американские пилоты ощутили сильную турбулентность.

Маневр российского самолета ВВС США назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".