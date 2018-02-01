Воюющие в Донбассе ВСУ понесли новые потери из-за крупного пожара на позициях

Ополченцы Донецкой народной республики сообщили о том, что Вооруженные силы Украины понесли новые потери. Причиной случившегося стал крупный пожар на позициях киевских силовиков.

Инцидент произошел в районе дислокации 30-й бригады ВСУ. В результате возгорания пострадали четверо военнослужащих. В каком состоянии они находятся в настоящее время, не уточняется. По предварительной информации, причиной происшествия стало неосторожное обращение бойцов с обогревателем, пишет сайт «Новороссия».

Ранее сообщалось, что в 80-й бригаде ВСУ были зафиксированы несколько случаев обморожения. В больнице оказались шесть военных, трое из них попали в реанимацию.