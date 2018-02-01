В Таиланде теперь запрещено курить на пляжах

Начиная с 1 февраля законодательно запрещено курить на основных пляжах Королевства Таиланд. Указ распространяется как на местных жителей, так и на прибывающих в Таиланд туристов.

Ограничения действуют на 24 пляжах в 15 провинциях, в частности, на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа или тюремного заключения, сообщает "Свободная пресса". Для курильщиков будут оборудованы отдельные места для курения при входе на территорию пляжа. Основная причина введения запрета - большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в песках таиландских пляжей.





