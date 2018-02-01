Сообщение о продвижении ВСУ в Донбассе в ЛНР объяснили желанием Киева воевать

Заявление Киева о захвате села в «серой зоне» Донбасса является свидетельством того, что украинская армия готовится к наступлению. Такое мнение высказали власти Луганской народной республики.

Накануне Минобороны Украины распространило информацию о том, что военные заняли село Новоалександровка. В ЛНР это сообщение опровергли. Там пояснили, что данный населенный пункт находится под контролем Киева уже не один год.

Спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что публикация подобной дезинформации говорит об агрессивных планах противника. Марочко заверил, что ополченцы готовы к отражению возможного наступления Вооруженных сил Украины, передает агентство «Новороссия».