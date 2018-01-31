Таинственный визит Нарышкина в США переполошил американских демократов

Демократическая партия США возмутилась тем, что в стране побывал глава Службы внешней разведки России. С соответствующим заявлением выступил лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер.

Слухи о том, что Сергей Нарышкин недавно посетил Соединенные Штаты, подтвердили в посольстве РФ. В дипмиссии отметили, что руководитель СВР провел консультации с руководителями американских разведывательных структур. В самой Службе, в свою очередь, комментировать поездку Нарышкина отказались.

Шумер в своем выступлении в Сенате напомнил, что ранее Вашингтон ввел против Нарышкина персональные санкции. Политик потребовал от Белого дома подробного отчета о содержании визита главы СВР, пишет сайт «Русская весна».