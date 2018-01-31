ДНР и ЛНР сделали первый шаг к объединению

Руководители народных республик Донбасса подписали в среду соглашение о тесном экономическом взаимодействии самопровозглашенных государств. Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР.

Документ, одобренный Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, в частности, предусматривает создание единого таможенного пространства и деловое сотрудничество между предприятиями, расположенными на территории ДНР и ЛНР. Сайт «Русская весна» отметил, что данное соглашение является первым шагом к объединению республик.

Ранее в среду сообщалось, что генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов призвал включить Донбасс в состав Российской Федерации.