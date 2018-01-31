Трамп заявил, что именно Америка освободила от террористов Сирию и Ирак

Президент США Дональд Трамп в рамках своего выступления в конгрессе сделал резонансное заявление о победе над террористами. По мнению политика, именно коалиция, возглавляемая Штатами, избавила Сирию и Ирак от боевиков.

Трамп подчеркнул, что еще в прошлом году пообещал бороться и в итоге стереть с лица земли "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России). Как отмечает kp.ru, Трамп гордится, что сдержал слово, поскольку коалиция освободила практически всю территорию, которую ранее контролировали террористы.

Американский лидер добавил, что США предстоит достичь еще множество целей. Он заметил, что страна будет сражаться до полного разгрома ИГ.