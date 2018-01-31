Ушел из жизни самый старый мужчина планеты

В среду, 31 января, стало известно о кончине самого старого мужчины на планете. Согласно последней информации, речь идет о жителе испанского муниципалитета Бьенвенида по имени Франсиско Нуньес Оливера.

На момент смерти долгожителю было 113 лет. Уточняется, что мужчина родился в Бьенвениде в декабре 1904 года и провел в родных местах всю свою жизнь. Как отмечает портал "Газета.ru", у него было четверо детей, девять внуков, а также пятнадцать правнуков.

Известно, что Франсиско Нуньес Оливера никогда не соблюдал какую-либо особенную диету и отмечал, что в его рационе каждый день обязательно присутствует сыр.