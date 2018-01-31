Американский генерал: у КНДР нет межконтинентальной баллистической ракеты

Американский генерал, зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США Пол Селва сделал важное заявление. По словам военного, Северная Корея не располагает межконтинентальной баллистической ракетой.

По словам генерала, власти КНДР вряд ли смогли к настоящему моменту разработать и сконструировать данный тип оружия, хотя добились определенных успехов в данной сфере. Селва заметил, что Пхеньян не продемонстрировал все части системы, которые требуются для успешного запуска ракеты, передает портал "Экономика сегодня".

Вероятно, у Северной Кореи пока нет боевой части МБР, а также боеголовки, которая могла бы не разрушиться в ходе возвращения в атмосферу Земли.