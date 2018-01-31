Раскрыты планы СБУ по похищению российских военных

Киевские спецслужбы планируют похищения российских военнослужащих, оказавшихся на территории Украины. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики.

На прошлой неделе в ведомство поступил анонимный звонок от сотрудника украинской погранслужбы. Он рассказал, что Служба безопасности Украины намерена задержать на таможне гражданина РФ, ранее служившего в Вооруженных силах страны. Сайт «Русская весна» сообщил, что под прицелом СБУ оказались и другие россияне, имеющие отношение к армии.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы взяли на вооружение новую тактику борьбы с ополченцами народных республик Донбасса.