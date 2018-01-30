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Стало известно, когда российские космонавты выйдут в открытый космос

30 января 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, когда российские космонавты выйдут в открытый космос
фото: pixabay.com

Во вторник, 30 января, в NASA рассказали, когда российские космонавты выйдут с МКС в открытый космос. Подчеркивается, что специалисты из РФ намерены провести необходимые работы на поверхности станции.

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Отмечается, что плановый выход в открытый космос осуществят 2 февраля командир экипажа Международной космической станции Александр Мисуркин, а также борт-инженер Антон Шкаплеров, передает РИА "Новости".

Предполагается, что космонавты покинут территорию МКС в 18.34 по московскому времени, а работы на поверхности станции займут не менее 6,5 часов. Известно, что эксперты, в частности, установят новый электронный блок на российском сервисном модуле "Звезда".




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Таинственная пирамида на дне Тихого океана, ученые считают, что нашли Атлантиду

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