Власти Китая заявили о желании участвовать в реконструкции Сирии

Власти Китая во вторник заявили о желании принять участие в реконструкции Сирии после войны. Данную информацию предоставил спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь.

Китай планирует оказать помощь САР в соответствии с собственным потенциалом. Дипломат заметил, что ранее китайские власти уже не раз помогали Сирии в финансовой и материальной сферах, передает ТАСС.

Сяоянь добавил, что на послевоенное восстановление страны в будущем потребуются весьма значительные ресурсы. Их получение станет возможным исключительно при совместных и постоянных усилиях многих стран, а не какого-либо одного государства.





