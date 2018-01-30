Подача воды в ЛНР из Украины прекращена

Во вторник, 30 января, стало известно, что подача воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики прекращена. Ранее власти ЛНР заявили об остановке работы Петровскго водозабора Попаснянского водоканала.

Подчеркивается, что подача воды в Луганскую народную республику была прекращена без объяснения причин, передает сегодня РИА "Новости".

Согласно некоторой информации, однако, ключевой причиной остановки работы водозабора является весьма большая задолженность водоканала, которая по состоянию на сегодняшний день достигла примерно 173 миллионов гривен, то есть примерно 6 миллионов долларов.