Путин: надежность российского оружия показал разгром боевиков в Сирии

Российский лидер Владимир Путин заявил во вторник, 30 января, что разгром представителей террористических группировок в Сирии продемонстрировал высокую надежность российского оборудования и оружия.

Кроме того, по словам президента России, первый опыт боевого применения высокоточного оружия оказался весьма успешным, передает сегодня РИА "Новости".

Путин подчеркнул, что силу российских армии и флота успешно показал разгром превосходно оснащенных группировок боевиков на территории Сирии. Российский лидер отметил, ссылаясь на информацию Минобороны, что в ходе борьбы были применены не менее 215 самых современных видов вооружений.





