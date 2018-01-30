Самолет с 84 сантехниками на борту вернулся в аэропорт из-за поломки туалета

Самолет с 84 сантехниками на борту вернулся в аэропорт из-за неработающего туалета. Вскоре после взлета «Боинга», который летел из Норвегии в Мюнхен стюарды обнаружили, что оба туалета не работают. Ситуацию не спасло даже то, что этим рейсом летели 84 сантехника норвежской компании.

Доблестные стражи сантехнического порядка дружно пытались устранить поломку, но успехом их действия не увенчались. В результате на 62 минуте полета самолет вернулся в Осло. Уже на земле обнаружилось, что ремонт требовал работы с наружной стороны самолета. После починки лайнер снова вылетел в Германию с задержкой в три с половиной часа, на этот раз благополучно, сообщает портал The Aviation Herald.

Новость об инциденте стала темой для шуток норвежских СМИ и пользователей Сети. Но главный вопрос так никто и не задал. Зачем 84 норвежских сантехника летели в Мюнхен?