Стало известно, когда будет представлена новая ядерная доктрина США

Во вторник, 30 января, стало известно, когда будет официально представлена новая ядерная доктрина США. Зампредседателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Штатов генерал Пол Селва заявил, что это случится 2 февраля.

Военнослужащий отметил сегодня, что США тщательно соблюдают график обнародования пересмотренной ядерной доктрины, передает ТАСС.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение о подготовке доктрины 27 января пошлого года. Согласно последней информации, незасекреченная версия документа составляет 64 страницы текста.

Ранее некоторые издания уже опубликовали проект доктрины, в котором, в частности, отмечается, что американская сторона намерена привести в действие ядерное оружие, если возникнут чрезвычайные обстоятельства.