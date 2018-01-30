Обнародован сценарий банкротства Украины в 2019 году

Если Международный валютный фонд прекратит сотрудничество с Киевом, украинское государство ждет дефолт. Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Устенко.

Согласно прогнозу специалиста, в случае отказа МВФ предоставить Украине очередной кредит в 2018 году, правительству страны придется покрывать имеющуюся потребность в валюте за счет резервов. Данные средства должны закончиться к началу 2019-го. После этого на Украине начнется «экономическое цунами, которое снесет все», заявил Устенко в разговоре с РИА Новости.

Возможность разрыва связей с Фондом ранее допустил замглавы украинского Нацбанка Дмитрий Сологуб. По его словам, этот сценарий реализуется, если до июля Киев не получит от МВФ новый транш.