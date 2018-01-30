Волкер признал ничтожной роль России в урегулировании конфликта в Донбассе
30 января 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация не сделала «абсолютно ничего» для урегулирования конфликта на востоке Украины. С таким заявлением выступил Курт Волкер, американский дипломат, занимающий пост спецпредставителя Госдепартамента.
Волкер сообщил журналистам, что выразил разочарованность США бездействием Москвы в ходе последней встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, пишет «Русская весна».
Ранее спецпредставитель Госдепа напомнил Киеву о необходимости наделения Донбасса особым статусом. Эта мера прописана в соглашениях о перемирии, заключенных сторонами вооруженного конфликта в Донбассе в феврале 2015 года.