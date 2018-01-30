ЛНР обвинила Украину в подготовке терактов на территории России

На Украине сформированы группы диверсантов, которые получили задание организовать террористические акты на территории народных республик Донбасса и Крыма. Соответствующую информацию обнародовали власти ЛНР.

В сообщении приводятся имена и фамилии военнослужащих, вошедших в данные группы. В списке, оказавшемся в распоряжении разведки самопровозглашенного государства, фигурируют 15 человек, пишет «Русская весна».

Ранее сообщалось, что на границе ЛНР были замечены украинские спецназовцы и снайперы. Согласно данным, озвученным руководством народной республики, военные планируют осуществление провокаций.