Немецких автопроизводителей уличили в опытах над людьми и животными

Немецких автопроизводителей обвинили в проведении испытаний над людьми и обезьянами. Эксперименты проводило объединение по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) в 2012-2015 годах.

Оно финансировалось тремя крупными автоконцернами. Опыты проходили для установления степени влияния диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека.

Федеральное правительство Германии резко осудило такие испытания, когда узнало о них из СМИ, передает ТАСС. "Эти испытания ничем нельзя оправдать", - отметил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, сообщения о подобных испытаниях "вызывают много критических вопросов, в том числе не только этического характера".