Наводнение в Париже: ущерб в полтора миллиарда евро

В Париже сегодня, по данным метеорологов и спасателей, ожидается пик наводнения. Уровень воды в реке Сена в столице Франции поднялся до отметки в 6 метров, что стало критическим показателем за время паводка. На данный момент эвакуированы 1500 человек- жители региона Иль-де-Франс и закрыты 7 станций метро.

Пока обошлось без человеческих жертв — катастрофически пострадало сельское придомовое хозяйство тех, кто живет в пригороде, сотни ферм и домовладений практически ушли под воду. При этом на французскую столицу надвигается еще один циклон, новые дожди прогнозируют уже в среду, как передает радиостанция НСН.

По подсчетам городских властей, ущерб от стихии приближается к полутора миллиардам евро. Из-за наводнения остановлено судоходство по Сене. Закрыты несколько станций городской электрички. Не работают многие прибрежные кафе и рестораны. Крупнейшие музеи, Лувр и Орсе, спасают расположены на нижних этажах коллекции. Дожди в стране, внезапно прошедшие зимой, не прекращаются — к выходным ситуация в стране может ухудшиться. По подсчетам специалистов, река поднимается со скоростью 2 сантиметра в час, что считается очень критической отметкой.

Ранее сообщалось, что после разлива Сены столицу Франции заполонили полчища крыс, а по улицам плавают стаи лебедей — ранее птицы кружили на середине Сены, но теперь эту самую середину уже не найти.