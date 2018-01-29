Донбассу предрекли многолетнюю позиционную войну

Украина не сможет вернуть Донбасс силовым путем, регион обречен на многолетнюю позиционную войну. Такое мнение высказал эксперт Геннадий Дубовой.

Дубовой отметил, что слухи о скором начале наступления Киева против Донецкой и Луганской народных республик не имеют под собой никакого основания. По мнению аналитика, украинское руководство отдает себе отчет в том, что разгромить ополченцев армия не в состоянии.

Эксперт предрек, что позиционный характер конфликта в Донбассе в будущем не изменится. Закончиться противостояние может только после признания Россией ДНР и ЛНР, считает Геннадий Дубовой. Согласно его точке зрения, в обозримой перспективе ждать такого шага со стороны Москвы не следует, пишет «Русская весна».