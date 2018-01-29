Трамп убежден в своей популярности среди британцев

Американский лидер Дональд Трамп заявил в минувшее воскресенье, что жители Великобритании его очень уважают. Президент США также не сомневается в своей большой популярности в Соединенном Королевстве.

Трамп подчеркнул, что британцы высоко ценят его жесткую позицию и непреклонность по целому ряду важнейших политических и социальных вопросов. Глава Штатов добавил, что многие люди в Великобритании стараются его поддержать и выразить солидарность, передает kp.ru.

Отметим, что ранее королева Елизавета II подписала приглашение посетить Соединенное Королевство, адресованное Дональду Трампу. Президенту США послание передала британский премьер-министр Тереза Мэй.