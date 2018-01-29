Диверсанты и снайперы ВСУ прибыли на границу ЛНР для проведения провокаций

На границу Луганской народной республики прибыли диверсанты и снайперы Вооруженных сил Украины. Их задача – проведение диверсий и осуществление провокаций, заявили власти самопровозглашенного государства.

Также в руководстве ЛНР сообщили, что после некоторого затишья ситуация на линии соприкосновения вновь обострилась. Украинские силовики возобновили обстрелы территории республики, пишет «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что ВСУ до конца текущего года получат в свое распоряжение ракетные комплексы «Ольха». Эксперты предрекли, что данное оружие, которое успешно прошло все испытания, станет ударной силой воюющей в Донбассе армии.