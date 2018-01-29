На днях Папа Римский побывал в соборе святой Софии, расположенном в Риме, где помолился о мире на территории Украины. Понтифик также рассказал прихожанам о своих истинно "украинских" привычках.

По словам священнослужителя, он дважды в день смотрит на икону, которую ему подарил Верховный Архиепископ Украины. Как сообщает URA.RU, ежедневно перед сном Папа Римский целует икону Пресвятой Богородицы, а также он здоровается с ней по утрам.

Как уточняет "Федеральное агентство новостей", по мнению понтифика, именно поэтому можно считать, что он начинает и завершает любой свой день "по-украински".