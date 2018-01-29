Обмороженные бойцы украинской армии с передовой попали в реанимацию

В дислоцированной в Донбассе 80-й бригаде Вооруженных сил Украины зафиксированы несколько случаев обморожения. Соответствующую информацию обнародовали силовые структуры Луганской народной республики.

Разведка ЛНР выяснила, что на минувшей неделе с обморожением конечностей в больницу попали шесть военнослужащих бригады. Трое из них в настоящее время находятся в реанимации. Еще у пяти силовиков в ходе медосмотра был диагностирован туберкулез, передает агентство «Новороссия».

Ранее сообщалось, что украинская армия снизила интенсивность обстрелов позиций ополчения. В Донецкой народной республике это объяснили проведением проверки в подразделениях ВСУ.