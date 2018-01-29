Роспотребнадзор: в Турции зафиксированы переносчики вируса Зика

Сотрудники Роспотребнадзора сделали неутешительное заявление о ситуации в Турции. Согласно последней информации, в прибрежных районах страны были зафиксированы комары-переносчики вируса Зика.

Эти данные предоставили в турецком министерстве здравоохранения, где уточнили, что переносчиков лихорадки заметили в провинциях Ризе, Трабзон и Артвин.

На официальном сайте российского ведомства уточняется, что ранее на вышеуказанных территориях были замечены три человека, инфицированных вирусом Зика после поездки на Кубу.

Не исключено, что впоследствии комары-переносчики лихорадки могут появиться и в центральных районах Турции, а также на северном побережье Черного моря.