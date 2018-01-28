На Украине депутат погиб во время охоты

На Украине в воскресенье, 28 января, депутат погиб во время охоты. Погиб депутат Лебединского райсовета Сумской области, замглавы районной администрации Иван Легкий. Ему было 60 лет.

Случайный выстрел оборвал жизнь украинского чиновника на охоте в районе села Московский Бобрик. По данным местной полиции, депутат скончался мгновенно на месте происшествия. По факту гибели Ивана Легкого украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "убийство".

На место происшествия выезжала для расследования инцидента следственно-оперативная группа. Следователи допросили всех, кто находился на охоте с депутатом.