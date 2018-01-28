В ДНР объяснили "затишье" в Донбассе прибытием комиссии ВСУ
28 января 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил что, относительное "затишье" вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе связано с прибытием комплексной комиссии украинского Министерства обороны в зону спецоперации.
По мнению представителя ДНР, комиссия собралась с целью проверки вскрывшихся фактов масштабного хищения материальных средств в 30-й отдельной механизированной бригаде и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93-й отдельной механизированной бригаде.
"В состав комиссии включены сотрудники СБУ в связи с подозрением на факт осуществления диверсии", — заявил Басурин.
Ранее сегодня Басурин сообщил, что украинская сторона продолжает нарушать режим перемирия. Позиции ополчения Донецкой народной республики в минувший четверг подверглись мощному обстрелу со стороны ВСУ.
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