Спецслужбы Лондона обвинили министра обороны в разглашении секретов из-за России
28 января 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство британской спецслужбы Центр правительственной связи (GCHQ) обвинило министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который назвал Россию угрозой для всей Европы, в разглашении секретных данных. Британская разведка разъярена словами Уильямсона о "российской угрозе".
Мнение Гэвина Уильямсона о том, что Россия разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Великобритании, напечатано в его интервью для Daily Telegraph.
Теперь британские газеты The Independent и Daily Mail написали, что заявление главы британского Минобороны о возможном нападении России на объекты энергоснабжения Соединенного Королевства, привело "в ярость" представителей GCHQ.
В британском Минобороны позже заявили, что Уильямсон "во время общения с прессой не рассекречивал никаких секретных материалов".
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя заявление Уильямсона, предположил, что он хочет привлечь внимание к своей персоне.
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