Спецслужбы Лондона обвинили министра обороны в разглашении секретов из-за России

Руководство британской спецслужбы Центр правительственной связи (GCHQ) обвинило министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который назвал Россию угрозой для всей Европы, в разглашении секретных данных. Британская разведка разъярена словами Уильямсона о "российской угрозе". Высокопоставленные британские военные опасаются удара России с «тысячами жертв»

Мнение Гэвина Уильямсона о том, что Россия разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Великобритании, напечатано в его интервью для Daily Telegraph.

Теперь британские газеты The Independent и Daily Mail написали, что заявление главы британского Минобороны о возможном нападении России на объекты энергоснабжения Соединенного Королевства, привело "в ярость" представителей GCHQ.

В британском Минобороны позже заявили, что Уильямсон "во время общения с прессой не рассекречивал никаких секретных материалов".

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя заявление Уильямсона, предположил, что он хочет привлечь внимание к своей персоне.