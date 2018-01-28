На прошлой неделе в сети появился клип, снятый девушками из армии Израиля якобы в поддержку курсантов УИГА. Как выяснилось, героини ролика после съемок были уволены из вооруженных сил. Что думает Хакамада по поводу флешмоба в поддержку ульяновских курсантов

Видео было опубликовано в социальной сети Facebook в группе "Израиль - это позитивно", на записи девушки-военнослужащие израильской армии лихо отплясывают под вновь ставшую популярной мелодию Satisfaction. Девушки танцевали в армейских штанах и футболках, поэтому их и наказали.

При этом выяснилось, что это не израильтянки подражали курсантам, а скорее, наоборот. Ролик с девушками был снят еще три года назад. Он назывался "Израильские девушки танцуют и веселятся под песню Brandon Beal Twerk It Like Miley". В дальнейшем его переозвучили.

Ульяновские курсанты дали начало флешмобу, в котором приняли участие студенты других заведений, а также многие другие, в том числе и пенсионерки, коты.