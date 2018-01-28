Илон Маск представил огнемет для жарки орехов или на случай зомби-апокалипсиса

Основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, стоимость которых составит 500 долларов за штуку.

Первые поставки ожидаются весной. "Огнемет от Boring Company гарантировано зажжет вашу вечеринку. Отлично подходит для жарки орехов", — написал бизнесмен. Маск добавил, что покупатели огнеметов будут рады своему приобретению, когда наступит зомби-апокалипсис. "Сработает против полчищ мертвецов, или мы вернем деньги!" – добавил он.

Ранее Илон Маск продемонстрировал уникальную машину. Речь идет об автомобиле, который впоследствии будет отправлен к Красной планете.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)Янв 27, 2018 at 4:53 PST