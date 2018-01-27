Видео, как врач облегчает боль беременным пациенткам танцами

В Сети набирают популярность ролики танцев гинеколога из Бразилии и его беременных пациенток. Таков его необычный способ облегчения боли во время схваток. Зажигательные танцы сделали врача знаменитым.

Фернандо Гудес да Куньи утверждает, что такая физическая активность не только позволяет его пациенткам отвлечься от переживаний и боли, но и способствует облегчению предстоящих родов. Так, активные движение бедрами и приседания смещают оказываемое на ребенка давление и помогают малышу продвигаться по родовому каналу.

Автор такого необычного способа борьбы с болью сам активно танцует вместе с роженицами.