Сооснователь Apple рассказал, почему избавился от биткоинов

Сооснователь Apple Стив Возняк покупал биткойны по $700, а продал их в декабре 2017 года по курсу $20 000 за штуку. По словам изобретателя, ему надоело наблюдать за бесконечными колебаниями рынка криптовалют. Российских майнеров будут вычислять по счетам за электричество

Об этом Возняк рассказал в рамках бизнес-форума в Стокгольме. Сколько именно биткоинов купил представитель Apple, неизвестно. При этом Возняк подчеркнул, что сделал это ради эксперимента.

«Я не хочу быть одним из тех людей, кто смотрит за курсом и волнуется лишь о цифрах», - заявил он. Продать виртуальную валюту разработчик ПО решил в тот момент, когда она достигла максимальной стоимости. Стив Возняк подчеркнул, что для него отсутствие лишних переживаний является составляющей личного счастья.

Известный британский финансовый аналитик Джереми Грэнтэм предсказал, что криптопузырь лопнет в течение ближайших двух лет. Крах биткоина совпадет по времени с обвалом фондового рынка Соединенных Штатов.