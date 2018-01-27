Украинцы предложили названия для нового броневика: бурундук и сало
27 января 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине пользователям Сети предложили придумать название для новой бронемашины, которая была создана инженерной группой «Арей» для вооруженных сил страны. Победителю пообещали дать возможность прокатиться в броневике.
На предложение украинцы откликнулись с радостью, однако сарказма в предложенных вариантах пока больше, чем патриотизма. Так, новый броневик предложили назвать "Салом", "Хорьком", "Бурундуком". Больше всего лайков собрал вариант "Хлам".