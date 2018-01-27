Президент Украины Петр Порошенко призвал Европу создать коалицию против России. Украинский президент обратился к европейским коллегам со своей идеей в Facebook.

Как говорит Порошенко, он побывал на сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» и поделился своими идеями и видением ситуации, - сообщает Газета.ру.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула непровозглашенную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах», — написал Порошенко. По мнению президента Украины, его «предложение просто и понятно«. «У нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии», - говорит Порошенко.

Напомним, позиции ополчения Донецкой народной республики в минувший четверг подверглись мощному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

МИД России, комментируя расширение антироссийских санкций США заявил, что Штаты не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине.