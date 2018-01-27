Будущая королева должна...Невесту принца Гарри научат этикету в «школе принцесс»

Королева Великобритании Елизавета II потребовала от своей невестки Меган Маркл пройти обучение в «школе принцесс». Как считает царствующая особа, актрисе необходимо знать в совершенстве правила королевского этикета и строго соблюдать их.

Сейчас Меган Маркл, которой исполнилось 36 лет, усиленно готовится к предстоящей свадьбе с принцем Гарри. И хотя многие из окружения британской королевской семьи были уверены, что консервативная Елизавета II не одобрит брак Гарри с американской актрисой, которая к тому же уже была разведена, в конечном итоге, разрешение было получено.

По данным британских СМИ, королева уже передала будущей невестке список того, что отныне ей делать позволено, а чего нельзя ни в коем случае. От правил «королевского этикета» актриса пришла в шок и назвала из устаревшими и смехотворными, пишет vistanews.

Например, будущая королева не должна идти впереди принца, не разговаривать и всегда дать мужу ответить первым, не пользоваться на публике мобильным телефоном, потому что это вульгарно. Также она не имеет права носить яркую одежду, беседовать о красоте, диете, фитнесе, жаловаться на здоровье и всегда должна смотреть на Гарри с обожанием.

Ряд источников сообщают, что отношения между Елизаветой II и Маркл достаточно напряжённые. В частности, королева не одобряет отсутствие стиля и элегантности в одежде будущей претендентки на трон.