МИД РФ прокомментировал расширение санкций США против России

МИД России в связи с расширением антироссийских санкций США заявляет, что ответ последует. 26 января стало известно, что США расширили антироссийские санкции. В санкционный список включены девять компаний, в том числе дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта». В обновленный список попал 21 гражданин России и Украины. Минфин США дал объяснение расширению антироссийских санкций

Минфин США заявил, что новые санкции против России направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине.

В МИДе ответили: "В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов". США ввели дополнительные санкции под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису.

В сообщение российского внешнеполитического ведомства говорится: "Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ".

МИД призвал "вашингтонских стратегов задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса". Они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. "И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине", - подчеркнула российская дипмиссия.

За несколько часов до введения санкций посол США в России Хантсман опубликовал в издании "Москоу таймс" статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Очевидно, в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали.