Страницу кулинара заблокировали в Facebook из-за спора о долме

Известный российский кулинар азербайджанского происхождения, телеведущий и автор книг Сталик Ханкишиев заявил, что социальная сеть Facebook заблокировала его аккаунт сроком на 30 дней.

Кулинар подчеркнул, что в его публикациях не было нарушений законов или правил социальной сети.

Ханкишиев рассказал, что причиной блокировки стали «доносы» отдельных представителей армянской нации, которые испугались, что его статьи распространятся в интернете, сообщает «Sputnik Азербайджан». Он размещал на своей странице полемические статьи, под которыми предлагалось обсудить происхождение некоторых региональных и национальных блюд — в частности, долмы. Ханкишев обратил внимание на то, что в комментариях под статьями его оскорбляли друзья человека, с которым он спорил по поводу этого блюда. После этого администрацию соцсети засыпали жалобами.

Долма — распространенное в Закавказье и других регионах блюдо. Армения и Азербайджан отстаивают право считать его неотъемлемой частью своей национальной кухни. Блюдо представляет собой начинку на основе риса в виноградных листьях.