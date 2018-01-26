В Британии туристку из Китая арестовали за слишком медленное вождение

Полицейские Великобритании сначала выписали штраф 100 фунтов стерлингов туристке из Китая за слишком медленное вождение автомобиля, а потом, когда та не смогла его оплатить, взяли ее под арест.

Как пишет Daily Mail, штраф в размере примерно 8 тысяч рублей грозил китаянке Кьяйон Ван за то, что она двигалась с скоростью около 65км/ч на участке трассы, где нужно было соблюдать скоростной режим в районе 112 км/ч. Представители правоохранительных органов заявили, что поведение девушки на дороге было крайне опасным. Её автомобиль постоянно перестраивался на разные полосы, кроме того, горе-автолюбительница излишне часто нажимала на педаль тормоза. Именно поэтому такое вождение вызвало сомнения в адекватном состоянии водителя.

Сама Кьяйон Ван заметила, что британские полицейские поступили с ней крайне немилосердно и грубо, заявив, что она ожидала более почтительного обращения.

После задержания, туристку из Китая продержали в изоляторе предварительного заключения в течение 15 часов из-за того, что она не могла оплатить полученный штраф.