В распоряжении полиции Луганской народной республики появилась информация о всех инструкторах НАТО, готовящих украинскую армию. Эти сведения ЛНР продал сотрудник штаба «антитеррористической операции» (так в Киеве называют боевые действия в Донбассе).

Как передает агентство «Новороссия», ополченцы получили доступ к поименному списку иностранных инструкторов. Кроме того, представители ЛНР теперь имеют представление о программе занятий, которые проводят с киевскими силовиками военнослужащие НАТО.

Ранее сообщалось, что в скором времени в Донбассе могут возобновится полномасштабные боевые действия. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов.