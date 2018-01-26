Обнародована вероятная дата начала «блицкрига» ВСУ в Донбассе

Наступательная операция Вооруженных сил Украины на востоке страны намечена на конец февраля – начало марта. Такой информацией поделился российский военный корреспондент Семен Пегов.

По мнению Пегова, которое он изложил на сайте «Русская весна», о скором возобновлении полномасштабных боевых действий свидетельствует то, что киевские силовики стали активно заниматься разминированием «серой зоны» Донбасса. Результатом этой работы станет образование коридоров для пехоты и бронетехники, которых задействуют в новом украинском «блицкриге», считает военкор.

Ранее сообщалось, что ополченцы Донецкой народной республики в ожидании наступления противника вырыли «подземный город».