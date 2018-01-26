Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни 41 человека

Растет число погибших в результате пожара в отделении неотложной помощи больницы в южнокорейском городе Мильян. На данный момент СМИ в Южной Корее сообщили о том, что при пожаре погиб 41 человек. 79 человек пострадали.

Первоначально поступила информация о 13 погибших, позже - о 31 погибшем, - сообщает Газета.ru. По данным южнокорейского агенства «Ренхап», возгорние началось на первом этаже больницы. Всего в здании клиники на момент происшествия находились около 200 человек. Пожар огнеборцам удалось потушить через час и 40 минут после возгорания. Причину возгорания пока не называют.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание из-за пожара в больнице.