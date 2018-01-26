Обнародован сценарий ядерной войны между Россией и НАТО

Противостояние между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом может вылиться в ядерную войну, заявили американские эксперты. Они опубликовали в СМИ вероятный сценарий данного конфликта.

В статье, появившейся на страницах журнала National Interest, говорится о том, что война начнется после «агрессии России» в отношении прибалтийских республик. Столкнувшись с отпором со стороны НАТО, Москва решит применить ядерное оружие против сил альянса, предрекли эксперты.

Ранее сообщалось, что Таллин обвинил Россию в подготовке нападения на НАТО. С соответствующим заявлением выступил командующий эстонскими Силами обороны.